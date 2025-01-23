رئيس الصومال يثمن دور مصر في دعم بلاده

وجه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستقبال الحار ووقوف الحكومة المصرية دائما إلى جانب الصومال، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تقوم على أساس الأخوة والتعاون الاستراتيجي والمصالح المشتركة للشعبين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، بقصر الاتحادية حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائى وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات حيث من المقرر أن يتم خلالها تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة.