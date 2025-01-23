محافظ القاهرة يفتتح معرض القاهرة الدولي للجلود بمشاركة 170 علامة تجارية

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، فعاليات الدورة التاسعة عشر من معرض القاهرة الدولي للجلود، والذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، بالتعاون مع شركة بيراميدز للمعارض، بمشاركة 121 شركة محلية وأجنبية تمثل 170 علامة تجارية، ويقام في مركز المؤتمرات بمدينة نصر، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري، تحت رعاية وزارة الصناعة.

شهد افتتاح المعرض حضور المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، الدكتور محمد الشريف رئيس الشركة المنظمة للمعرض، والوزير المفوض عصام النجار رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، يحيى أبو حلقة وأحمد الألماني وكيلا الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة المهندس محمد محمود والمهندس محمد زلط وكريم ملوك ومحمد بطة ومصطفى علام والمهندس رأفت الخياط ونادر الكبير، ومحمد عاطف، المدير التنفيذي لشركة بيراميدز.

وأشاد محافظ القاهرة خلال جولته بمعرض القاهرة الدولي للجلود، بجودة المنتجات المعروضة، و بالتطور الملحوظ الذي شهدته صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا في الوقت ذاته على تقديم الحكومة لكافة أوجه الدعم للمصانع المحلية لضمان استمرار عجلة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والحد من الواردات.