بعد تهديد ترامب لروسيا.. الكرملين: مستعدون لحوار قائم على المساواة مع واشنطن

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الخميس، ردا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على روسيا في حال عدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، أن هذه التصريحات لا تحمل أي جديد يذكر، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن ترامب فرض العديد من العقوبات على روسيا خلال ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة.

وشدد بيسكوف على أن روسيا مستعدة لإجراء "حوار متساو" يقوم على الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة.

وأشار ترامب، في منشور على موقع "تروث سوشيال"، أمس الأربعاء، إلى أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق، لن يكون أمامي خيار سوى فرض مستويات عالية من الضرائب، والرسوم الجمركية، والعقوبات على جميع السلع التي تصدرها روسيا إلى الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول المشاركة".

وتابع ترامب قائلا: "أوقفوا هذه الحرب السخيفة! لن تزداد الأمور إلا سوءا."

وصرح ترامب عدة مرات بأنه سيعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا في غضون يوم واحد إذا تم انتخابه مرة أخرى، موضحا أن ذلك سيكون من خلال التوصل إلى اتفاق سريع مع روسيا.