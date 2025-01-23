تأجيل محاكمة مسلم ونور التوت بتهمة سرقة لحن أغنية

أجلت المحكمة الاقتصادية، محاكمة مؤديي المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين، بتهمة سرقة لحن أغنية “أنا قلبي عايز صرمة”، من الملحن حسن أبو دنيا، إلى جلسة 4 فبراير المقبل.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت مطربي المهرجانات مسلم، ونور التوت، للمحاكمة، بسبب استخدام لحن أغنية “أول حياتي ياما” للملحن حسن دنيا دون الرجوع إلى مالكها.

وكان الملحن حسن دنيا أقام دعوى قضائية ضد المطربين مسلم ونور التوت، يتهمهما فيها بسرقة لحن أغنية "أول حياتى ياما"، والتعدى على حقوق الملكية الخاصة به، وتداولت المحكمة الاقتصادية الدعوى فى أولى جلساتها، التى تغيب فيها المطربان عن الحضور.