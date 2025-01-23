احتفاء خاص بالكاتبة فاطمة المعدول.. قصور الثقافة تقدم برنامجًا مميزًا مجانا للأطفال بمعرض الكتاب

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، برنامجا فنيا مكثفا للأطفال ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٦، المقامة في الفترة من ٢٤ يناير وحتى ٥ فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "اقرأ، في البدء كانت الكلمة".

ورش فنية وإبداعية للأطفال

ويشهد ركن الطفل في المعرض تنفيذ مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية يقدمها نخبة من الفنانين والمدربين المتخصصين منها: تعليم الفسيفساء، الأوريجامي، والخيامية، بالإضافة إلى ورش تشكيل بالصلصال، مشغولات يدوية بالخرز وشرائط الساتان، تصنيع عرائس جوانتي، طباعة بالاسنتسل، ورش مشغولات وحلي بالنحاس، تصميم جداريات فنية بالألوان المختلفة، رسم على الفخار والزجاج، تعليم رسم البورتريه، عمل تصميمات فنية بخامات معاد تدويرها، بجانب فقرات الرسم على الوجه، وورش تصميم أغلفة الكتب.

كما يقدم ركن الطفل ورشة تصميم مجلات ورقية تناقش عدة موضوعات منها: تعمير الصحراء، حب الوطن، أهمية نهر النيل، السياحة في مصر، بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا الصحية و البيئية، والموضوعات التاريخية.

احتفاء خاص بشخصية معرض الطفل

وتحتفي هيئة قصور الثقافة هذا العام بالكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض الطفل، وذلك بتنفيذ عدد من الورش الفنية منها: تصميم مطوية بعنوان "رحلة في عالم إبداع فاطمة المعدول"، وأخرى لتصميم لوحات بعنوان "شخصية المعرض في عيون أبنائنا"، بجانب ورشة كولاچ تضم أبرز أعمالها الأدبية.

عروض فنية ومسرحية متنوعة

وتقدم هيئة قصور الثقافة باقة متميزة من العروض الفنية والمسرحية بمشاركة فرقتي جاردن سيتي، وأجيال لمسرح العرائس، بالإضافة إلى عروض كورال أطفال شبرا الخيمة، وكورال الأطفال (ذوي الهمم)، وفرقة الأراجوز المصري.

كما تقدم عروضا فنية بمسرحي بلازا "١، ٢" بمشاركة كل من فرقة قصور الثقافة لأغاني الأطفال، أطفال أوبرا عربي، أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، وكورال أطفال روض الفرج وبورسعيد.

تنفذ الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، وذلك ضمن برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة بمعرض الكتاب في دورته الحالية.

إصدارات وجولات

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام أكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وذلك بأسعار مخفضة للجمهور، وتتنوع موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال، وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

كما تنظم الهيئة مجموعة من والزيارات والجولات الميدانية المخصصة للأطفال المشاركين في دوري المكتبات بالمحافظات، والأطفال من المناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات".

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و 6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.