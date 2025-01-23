جامعة جنوب الوادي تطلق جوائز التميز الحكومي الداخلية بالجامعة والمؤهلة لجوائز مصر للتميز الحكومي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى إطلاق الجامعة لجوائز التميز الحكومي الداخلية بالجامعة والمؤهلة لجوائز مصر للتميز الحكومي حيث يأتي تنظيم الجامعة لهذه الجوائز بالشراكة مع جائزة مصر للتميز الحكومي في إطار مشاركة الجامعة في منظومة التميز الحكومي على مستوى الجمهورية، وفي إطار حرص الجامعة وقيادتها على تطوير أداء منسوبيها ووحداتها وصولًا للتميز المؤسسي في كافة مجالات العمل بالجامعة، وأن هذه الجوائز تتضمن:

- فئة أفضل كلية "المؤسسة الحكومية المتميزة".

- فئة أفضل مشروع للإبداع والإبتكار المؤسسي.

- فئة أفضل فريق عمل حكومي.

- فئة أفضل مدير عام.

- فئة أفضل مدير إدارة.

- فئة أفضل موظف حكومي.

- فئة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية.

وصرح الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والمشرف على وحدة التميز المؤسسي بالجامعة أن رئيس الجامعة قرر فتح باب التقدم لهذه الجوائز خلال الفترة من الأول من فبراير القادم وحتى نهايته حيث سيتم تأهيل الفائزين بها للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي، وأن هذه الجوائز تختلف عن جوائز الجامعة الحالية والتي سينتهي التقدم لها في نهاية يناير الجاري.

وأن التقدم لهذه الجوائز إجباري لجميع كليات الجامعة واختياري لباقي الجوائز، ويمكن التقدم لتلك الجوائز والوصول لجميع الأدلة الخاصة بمعايير وكيفية التقدم على صفحة جوائز التميز المؤسسي على موقع الجامعة على الرابط الآتي:

https://www.svu.edu.eg/ar/prize_svu-2/

كما أعلن رئيس الجامعة اعتماده لتشكيل وحدة التميز المؤسسي بالجامعة والتابعة لمركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، حيث قامت الجامعة بإنشاء وحدة التميز المؤسسي بالمركز لإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية لتحفيز روح التنافس بين وحدات الجامعة المختلفة، عن طريق منظومة التميز الحكومي واستخدام معاييرها كأساس للتقييم، بحيث تشمل ثلاث محاور رئيسية: هي مدى تحقيق الرؤية ودرجة تشجيع الابتكار ومدى توافر ممكنات التميز، وتستهدف تلك المحاور تحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه وحدات الجامعة في رحلتها نحو الريادة، وتحديد مجالات وفرص التحسين التي تساعدها في تحقيق أهدافها الطموحة، واستكشاف الجديد في أسلوب تفكير وطريقة تخطيط وتنفيذ وتطوير الأداء المؤسسي.

وتم تأسيس الوحدة بتبعية مباشرة لمعالي رئيس الجامعة وتحت إشراف د. طارق الكاشف مدير المركز والمشرف على الوحدة ود. منى شحات نائب مدير المركز للاعتماد ومدير الوحدة، وبعضوية. فريق العمل بالوحدة وفريق المقيمين الداخليين بالجامعة والذي تم تكوينه منذ سنتين بالاشتراك بين الجامعة وجائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط، إضافة لسفراء التميز بكليات الجامعة (رئيس وأعضاء فرق عمل جائزة التميز المؤسسي بالكليات).