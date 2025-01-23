قصور الثقافة تنظم جولات لأطفال المناطق الجديدة الآمنة إلى معرض الكتاب

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عددا من الزيارات الميدانية، إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك لأطفال المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات"، للمشاركة في دورته السادسة والخمسين، المقامة في الفترة 24 يناير وحتى 5 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، وذلك ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وتشمل الفعاليات جولات تفقدية داخل أجنحة المعرض، بجانب عدد من اللقاءات التثقيفية والتوعوية، ومناقشات الكتب وورش الحكي وغيرها.

وتستهل أولى الزيارات يوم السبت 25 يناير لعدد من أطفال "حي الأسمرات"، ويشهد يوم الإثنين 27 يناير زيارة لأطفال "حي المحروسة"، يليها في اليوم التالي زيارة لأطفال "حي أهالينا".

وتتواصل الفعاليات يوم الخميس 30 يناير مع جولة لأطفال "حي حدائق أكتوبر"، ويشهد يوم السبت 1 فبراير زيارة لأطفال "حي الخيالة"، وفي يوم الإثنين 3 فبراير تنظم زيارة لأطفال "حي روضة السيدة زينب"، وتختتم الجولات يوم الثلاثاء 4 فبراير بزيارة لأطفال "حي معا".

وتنفذ الزيارات والجولات الميدانية، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن والمشرف العام على المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، وذلك في سياق خطط العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام بأكثر من 165 عنوان جديد تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور، وقد تنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال، وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

ويشهد ركن الطفل مجموعة كبيرة من الورش الفنية والحرفية يقدمها نخبة من الفنانين والمدربين المتخصصين، بجانب اللقاءات المقدمة احتفاء باختيار الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض الطفل، والزيارات والجولات الميدانية المخصصة للأطفال المشاركين في دوري المكتبات بالمحافظات والأطفال من المناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات".

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.