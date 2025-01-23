الإحصاء: 858 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان خلال 2024

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان، حيث كشفت بيانات الجهاز اليوم الخميس، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان إلى 858 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 908 ملاييـن دولار خلال عام 2023.

وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية لسلطنة عُمان 194 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 190 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من سلطنة عُمان 664 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 718 مليون دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى سلطنة عمان خلال عام 2024:

1. خضراوات وفواكه بقيمة 62 مليون دولار.

2. أجهزة للبصريات والسينما بقيمة 24 مليون دولار.

3. محضرات غذائية متنوعة 19 مليون دولار .

4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 14 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من سلطنة عُمان خلال عام 2024:

1. خامات معادن بقيمة 356 مليون دولار.

2. اسماك وقشريات ورخويات بقيمة 82 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 75 مليون دولار.

4. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 56 مليون دولار.

5. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 22 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في سلطنة عُمان 184.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 189.6مليــون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات العُمانيين العاملين بمصر 4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات العُمانية في مصر 12.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 4.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وسجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان سلطنة عُمان 5.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلغ عـدد المصريين المتواجدين بسلطنة عُمان طبقًا لتقـديرات البعثة 81.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.