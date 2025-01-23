ارتفاع أسعار الذهب في مصر متخطيا حاجز 3803 جنيهات للجرام

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات، اليوم الخميس، ليستمر الارتفاع التدريجي الذي يسجله منذ يومين، حيث وجد الدعم من توقف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عن التراجع في البنوك الأمر الذي ساعد على ارتفاع تسعير الذهب المحلي، وذلك على الرغم من تراجع السعر في السوق العالمي بشكل محدود اليوم.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم الخميس عند 3800 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني الصادر عن جولد بيليون عند المستوى 3803 جنيهات للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق تداولات الأمس عند 3800 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 3790 جنيها للجرام.

وتوقف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية عن التراجع التدريجي المستمر خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذي ساعد سعر الذهب المحلي على التعافي واستمرار الصعود بالرغم من تراجع محدود في سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم.

ويشهد الذهب المحلي ضعفا في الطلب خلال الفترة الحالية وهو ما دفع سعر دولار الصاغة الذي يتم تسعير الذهب به إلى التراجع بأقل من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، ويرجع هذا إلى توجه تجار الذهب إلى عمليات التصدير لتعويض التراجع الحالي في الطلب المحلي على الذهب.

وضعف الطلب على الذهب المحلي ظهر أيضا عند استحقاق شهادات الاستثمار البنكية منذ بداية هذا العام والتي لم تشهد انتقالا كبيرا للسيولة النقدية من البنوك إلى شراء الذهب بسبب ارتفاع سعر الذهب ورغبة أغلبية الأفراد في الحصول على عائد دوري من الشهادات وهو أمر لا يقدمه الذهب.

وبالرغم من هذا تبقى التوقعات إيجابية بالنسبة لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى استمرار تواجد طلب على الذهب بهدف تصديره إلى الخارج من خلال تجار وشركات الذهب.

توقعات أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد تسجيل أعلى مستوى في 3 أشهر خلال تداولات الأمس، حيث بدأت بعض عمليات البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع الذهب منذ بداية الأسبوع بالإضافة إلى عودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع والاستقرار.

واستمر سعر الذهب المحلي في الارتفاع لليوم الثالث على التوالي، وذلك على الرغم من التراجع المحدود في سعر الذهب العالمي اليوم، حيث وجد الذهب المحلي الدعم من توقف سعر صرف الدولار عن التراجع مقابل الجنيه في البنوك.

ووصل سعر الذهب العالمي يوم أمس إلى أعلى مستوى منذ 3 أشهر عند 2763 دولارا للأونصة ليواجه مستوى مقاومة حول المستوى 2760 دولارا للأونصة دفعه إلى عكس حركته نحو الأسفل ولكن يبقى الاتجاه على المدى القصير نحو الصعود.

السعر المحلي:

ارتفع الذهب المحلي عيار 21 ليغلق جلسة الأمس عند المستوى 3800 جنيه للجرام بعد أن نجح في تسجيل أعلى مستوى يوم أمس عند 3810 جنيهات للجرام، واليوم بدأ التداولات فوق المستوى 3800 جنيه للجرام مما يعكس تجميع السعر لزخم إيجابي كافي لاختراق هذا المستوى ليصبح المستهدف الجديد عند 3750 جنيها للجرام.