بمقدار 19 طنا.. ارتفاع التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار في الذهب

أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب للأسبوع الثاني على التوالي، وبذلك يتزايد الاستثمار في الذهب منذ بداية العام الجديد ليتزامن هذا من ارتفاع أسعار الذهب خلال الثلاث أسابيع الأخيرة.

وارتفعت التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 17 يناير بمقدار 19 طنا وهو أعلى مستوى منذ 18 أكتوبر 2024، وذلك بقيادة ارتفاع كبير في التدفقات إلى صناديق المنطقة الأوروبية بمقدار 15.9 طن.

ووفقا لتقرير جولد بيليون الصادر اليوم الخميس، تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم، وذلك بعد تسجيل أعلى مستوى في 3 أشهر خلال تداولات الأمس، حيث بدأت بعض عمليات البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع الذهب منذ بداية الأسبوع بالإضافة إلى عودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع والاستقرار.