جامعة المنوفية تشارك في الندوة التثقيفية المجمعة الأولى بجامعة القاهرة

شاركت جامعة المنوفية في الندوة التثقيفية المجمعة الأولي تحت شعار "عز مصر في عز شعبها" بجامعة القاهرة، التي نظمتها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

حضر الندوة اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داوود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة وبمشاركة 8 جامعات هي "جامعة القاهرة، المنوفية، جامعة الأزهر، جامعة بني سويف جامعة عين شمس، جامعة بنها، جامعة حلوان، جامعة مدينة زويل، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،جامعة الفيوم"

ضم وفد جامعة المنوفية ٢٠٠ طالب وطالبة و ١٧ طالبا وطالبة من جامعة المنوفية الأهلية .

وأكد الدكتور أحمد القاصد على حرص الجامعة علي المشاركة في كافة المحافل القومية والتي تهدف إلي زيادة الوعي وتنمية قيم الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعةو التعرف علي حجم الإنجازات التي تدعوا للفخر والاعتزاز بالوطن .

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن الندوة توضح للشباب أحد أهداف الجمهورية الجديدة التي من أهمها بناء الإنسان المصري، والحفاظ على شخصيته وهُويته، وبث روح المواطنة، وغرس روح الولاء والانتماء، ونبذ كافة أشكال التطرف والإرهاب، وتحكيم العقل والمنطق في تكوين الرأي الصحيح، وعدم الانصياع وراء الأفكار المغلوطة، وتوضح للشباب ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات، ومخاطرَ دائمة، مشيرا إلي أنه ستظل ثقة مصر راسخة في جيشها الباسل، وشعبها.

كما أكد الدكتور ناصر عبدالباري على أهمية مشاركة الطلاب في هذه الفعاليات مشيرا إلي توفير الجامعة كافة سبل الدعم للطلاب المشاركين بتوفير اماكن لإقامة الطلاب المغتربين وتوفير عدد ستة اتوبيسات لنقل الطلاب وتجهيز وجبات لهم وهيئة اشراف متميزة لمرافقتهم موضحا أن الندوة علي شملت العديد من الفعاليات منها محاضرة حول الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة وتأثيرها علي الأمن القومي المصري للدكتورة د نشوي الحوفي ، ومحاضرة محاربة الإرهاب والفكر المتطرف للدكتور طاهر نصر ،وعرض مسرحي بعنوان أوبريت روح اكتوبر، وأغاني وطنية، إنشاد ديني.

حضر الندوة الدكتور نعيم محمد فوزي عميد كلية التربية الرياضية ممثلا عن جامعة المنوفية و الدكتور محمد زيدان عميد كلية التربية النوعية والدكتورة شيماء محمد عطا من كلية التربية النوعية والدكتور محمد جمال العكل من كلية الزراعة والدكتور محمد علاء الدين السبكي من كلية الزراعة والدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وتنظيم بقيادة العقيد اح مصطفي عبدالله اكيد مديرإدارة التربية العسكرية بالجامعة و اسامة شوقي ضيف مدير إدارة اعداد القادة ، اشرف علي الوفد ياسر نجم و شيماء مهنا وايناس شوقي ووفاء بلال ونادية كروش و نوال حامد .