منخفضًا 0.3%.. عمليات بيع الذهب لجني الأرباح تدفع المعدن الأصفر للتراجع

تراجعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس، من أعلى مستوى في 3 أشهر الذي تم تسجيله خلال جلسة الأمس، وذلك بعد أن استعاد الدولار الأمريكي استقراره وقوته، ولكن يبقى الترقب سائد في السوق لما يصدر عن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.



وتراجع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2746 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2755 دولارا للأونصة ويتداول سعر الذهب حالياً عند 2747 دولارا للأونصة.

يأتي هذا التراجع بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى منذ 3 أشهر خلال تداولات الأمس عند 2763 دولارا للأونصة ليقترب أكثر من قمته التاريخية عند 2790 دولارا للأونصة، بينما قد واجه الذهب مقاومة عند المستوى 2760 دولار للأونصة ساعدت على بدء عمليات البيع لجني الأرباح.

ويعد تراجع أسعار الذهب اليوم تراجع فني بهدف التصحيح خاصة بعدما عاد الدولار الأمريكي إلى التماسك من جديد مقابل العملات الرئيسية والتوقف عن الهبوط، وتبقى التوقعات إيجابية بالنسبة لأسعار الذهب على المدى القصير.

واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنحو 25% على الواردات من كل من المكسيك وكندا، ورسوم أخرى بنسبة 10% على الصين اعتبارا من الأول من فبراير القادم، كما وعد بفرض رسوم على الواردات الأوروبية ولكن دون الخوض في تفاصيل أكثر.



تسبب هذا في استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب التخوفات من تأثير هذه القرارات على حركة التجارة العالمية، ولكن في نفس الوقت أعادت هذه القرارات الدعم إلى الدولار الذي يحقق الاستفادة من ارتفاع التعريفات الجمركية كونها تخفض فجوة العجز التجاري وتقوي الدولار.

إن تأثير سياسات ترامب على الذهب يتلخص فيما إذا كان الجمع بين التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية والتعريفات الجمركية والترحيل سيشكل دفعة تضخمية قوية، وإذا حدث هذا فإن تخفيضات أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي ستكون محدودة ومن المرجح أن يواجه الذهب صعوبات.

ويجتمع البنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 28 و29 يناير وسط استمرار النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم، لكنه يواجه حالة من عدم اليقين بشأن سياسات ترامب المقترحة التي قد يكون لها تأثير تضخمي خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي قد يؤثر على توقعات السياسة النقدية بالنسبة للبنك الفيدرالي.



ومن المتوقع أن يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة ثابتا خلال اجتماعه القادم، ولكن التركيز سيكون على نبرة بيان البنك وحديث رئيسه في المؤتمر الصحفي وإجاباته على تأثير قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة على السياسة النقدية.

واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول تعمل على إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، وفق جولد بيليون.