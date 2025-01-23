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الخميس 23 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثقافة تعلن برنامجها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56

معرض الكتاب
معرض الكتاب
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أعلنت وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تفاصيل البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ56، المقرر افتتاحها اليوم، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ويضم البرنامج فعاليات متنوعة في كافة فروع المعرفة، بالقاعات المخصصة لها في المعرض وهي القاعة الرئيسية، والدولية، والصالون الثقافي، وفكر وابداع، وديوان الشعر، وقاعة العرض، بالإضافة إلى نشاط الطفل، والنشاط الفني.

ويشارك في فعاليات البرنامج الثقافي مئات الكتاب والمفكرين من مصر والدول العربية والأجنبية.

ولمعرفة تفاصيل البرنامج الثقافى اضغط هنا: 
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