الثقافة تعلن برنامجها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56

أعلنت وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تفاصيل البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ56، المقرر افتتاحها اليوم، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ويضم البرنامج فعاليات متنوعة في كافة فروع المعرفة، بالقاعات المخصصة لها في المعرض وهي القاعة الرئيسية، والدولية، والصالون الثقافي، وفكر وابداع، وديوان الشعر، وقاعة العرض، بالإضافة إلى نشاط الطفل، والنشاط الفني.

ويشارك في فعاليات البرنامج الثقافي مئات الكتاب والمفكرين من مصر والدول العربية والأجنبية.

ولمعرفة تفاصيل البرنامج الثقافى اضغط هنا:

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