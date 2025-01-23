شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدًا الجمعة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدافء على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء .

كما يشهد طقس غدا الجمعة ، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد إلي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 9 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمي والصغرى 9 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمي والصغري 11 درجة .