وكيل تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى في امتحان الشهادة الإعدادية بمادة الجبر

تابع الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، واطمأن على توفير كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الإمتحانات، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد جودة أن 66 ألفا و200 طالب وطالبة، أدوا أخر الامتحانات، بأداء الطلاب امتحان مادة الجبر، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوي أو لم ترصد اللجان مخالفات، وجاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج الذي حددته الوزارة، مؤكدًا أنه وجه بمنع دخول المحمول للجان.