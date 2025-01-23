أسعار تذاكر دخول معرض القاهرة الدولي الكتاب 2025

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يرافقه أسامة الأزهري وزير الأوقاف ووزير التربية والتعليم، وسفير سلطنة عمان، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 والتي تستمر حتى يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.

ومن المقرر أن يتم انطلاق مبادرة المليون كتاب في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بالإضافة إلى تدشين تطبيق "كتاب" في الساعة الخامسة مساءً.

سعر تذكرة دخول المعرض

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ5 جنيهات، ويمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

يُقام المعرض تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، ويوفر هذه المساحة التي من المتوقع أن تحظى بإقبال كبير، ويضم الجناح مئات العناوين فى كل فروع المعرفة، بأسعار مخفضة لجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.