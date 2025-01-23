إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد أنغام: "كل سنة وأنتي متألقة".. صور

حرصت النجمة إلهام شاهين على تهنئة النجمة أنغام بمناسبة عيد ميلادها وشاركت جمهورها مجموعة من الصور خلال الاحتفال الذي أقامته أنغام أمس الأربعاء.

وكتبت إلهام عبر حسابها على تطبيق "انستجرام":"حبيبتي الصديقه الجميله أنغام .. كل سنه و إنتى ناجحه و متألقه .. سنه حلوه عليكى يا حلوه .. و ألف مبروك الألبوم الجديد .. يارب بالتوفيق".

جاء احتفال أنغام بعيد ميلادها بحضور عدد من نجوم الفن منهم كارول سماحة، سميرة سعيد، الإعلامية لميس الحديدي، الراقصة دينا، كندة علوش، عمرو يوسف، السيناريست تامر حبيب، أحمد فهمي، أحمد الشامي، يسرا، داليا البحيري، وغيرهم.

يشار إلى أن أنغام طرحت مؤخرا ألبومها الأحدث "تيجي نسيب"المكون من 12 أغنية هم: "تيجي نسيب ، بقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، اقولك إيه، كان برئ، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات".