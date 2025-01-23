محافظ المنوفية ومدير الأمن يضعان إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بقويسنا

قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء محمود الكموني مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية، صباح اليوم الخميس، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن المركزي بمدينة قويسنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، رافقهم اللواء خالد محمدي حكمدار المنوفية، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، العميد محمد عبد المنعم قابيل مدير منطقة تجنيد وتعبئة طنطا، هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

حيث عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وقدم محافظ المنوفية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولكافة القيادات الأمنية وجموع شعب المنوفية بمناسبة احتفالات أعياد الشرطة المصرية في 25 يناير من كل عام، تخليدًا لدور رجال الشرطة البطولي وتضحياتهم التي تم تسجيلها عبر التاريخ بما يعزز قيم الانتماء وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين.

وأعرب محافظ المنوفية عن اعتزازه وتقديره بجهود رجال الشرطة في مواجهة قوى الشر والإرهاب وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد ودعمهم لجهود الدولة فى مواصلة التنمية والازدهار جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة لبناء الجمهورية الجديدة، هذا وقد بعث المحافظ رسالة شكر وتقدير لأسر شهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالي متمنيا دوام الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

ومن جانبه، قدم مدير أمن المنوفية خالص تهانيه وشكره لمحافظ المنوفية على تقديم التهنئة، مؤكدًا أن جهاز الشرطة بكافة أفراده يؤدون دورهم في الحفاظ على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الاستقرار للمواطن المصري والحفاظ على مكتسباته، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبطال وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء.

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