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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

اجتماع الأمانة العامة للمجمع المقدس برئاسة البطريرك أونلاين

ارشيف
ارشيف
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عقد البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، مساء أمس الأربعاء، اجتماعًا للأمانة العامة للمجمع المقدّس عبر الانترنت.

‎شارك في الاجتماع  المطارنة الأجلاء أعضاء الأمانة العامة: مار يوستينوس بولس سفر، النائب البطريركي في زحلة والبقاع، ومار فيلوكسينوس متياس نايش، النائب البطريركي في ألمانيا، ومار ديونيسيوس جان قواق، النائب البطريركي في أبرشية شرقي الولايات المتحدة الأميركية، ومار نيقوديموس داود شرف، مطران الموصل وكركوك وإقليم كوردستان وتوابعها، ومار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها. كما حضر  المطارنة: مار غريغوريوس جوزيف، مطران ملنكارا ومطران كوجين، ومار إقليميس دانيال كورية، مطران بيروت، ومار يوسف بالي، المعاون البطريركي، ومار أوكين الخوري نعمت، السكرتير البطريركي.

‎افتتح قداسته الاجتماع بالصلاة، ثم انتقل المجتمعون لمناقشة مواضيع كنسية مختلفة.

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