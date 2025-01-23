"محاكاة لخطة إخلاء مقر إدارة الجامعة" ورشة عمل ببنها

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الدكتور إبراهيم راجح المدير التنفيذى لوحدة إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها، ورشة عمل للإعداد لتنفيذ محاكاة لخطة إخلاء مقر إدارة الجامعة "مبنى الأمن الإداري – مبنى رعاية الشباب"، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق وحدة نظم الجودة الإدارية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناولت الورشة التأكيد على أهمية دراسة إدارة الأزمات والكوارث وإجراء عمليات المحاكاة لخطط الإخلاء بشكل دوري، كما تناولت تدريبًا عمليًا على استخدام طفايات الحريق ومنظومات الإطفاء بالماء.

ولاقت الورشة قبولًا واسعًا من العاملين المشاركين وتقدم بعضهم باقتراحات لتعميم عمليات التدريب والتوعية داخل الإدارات والمكاتب بهدف زيادة الشريحة المستهدفة من التدريب.