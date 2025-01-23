موعد مباراة محمد صلاح وعمر مرموش في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة من جماهير الكرة المصرية والعالمية، اللقاء الشرس بين الثنائي الدولي محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش المنضم حديثا لنادي مانشستر سيتي، في مباراة قوية بين الفريقين.

ليتابع عشاق المستديرة، مباراة يتغنى بها عشاق الثنائي، حيث يلتقي مانشستر سيتي وليفربول يوم 23 فبراير المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة مساءً.

وأصبح الدولي المصري عمر مرموش أغلى لاعب إفريقي في التاريخ وذلك بعد انتقاله رسميا لمانشستر سيتي .

وكان مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق لضم مرموش البالغ من العمر 25 عامًا من فرانكفورت مقابل 75 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية.

وقال النجم المصري عمر مرموش، إنه كان يحلم دائمًا بالتواجد في نادي مانشستر سيتي منذ الصغر وتحقق حلمه بالانضمام لصفوف العملاق الإنجليزي.

وأكد عمر مرموش في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: لقد حلمت دائمًا بالتواجد في نادي مثل هذا، أحلامي أصبحت حقيقة.

وجاء ذلك، بعدما أكد نادي مانشستر سيتي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعاقده مع عمر مرموش.