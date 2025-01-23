وزير الثقافة وسفير سلطنة عمان يفتتحان معرض القاهرة الدولي للكتاب| صور

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يرافقه أسامة الأزهري وزير الأوقاف ووزير التربية والتعليم، وسفير سلطنة عمان، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 والتي تستمر حتى يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.

ومن المقرر أن يتم انطلاق مبادرة المليون كتاب في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بالإضافة إلى تدشين تطبيق "كتاب" في الساعة الخامسة مساءً.

ويستقبل المعرض زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، حيث اختارت اللجنة الاستشارية العليا لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورة 2025، شخصية المعرض للدورة المقبلة، فوقع الاختيار على اسم الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما وقع الاختيار على الكاتبة فاطمة المعدول لتكون شخصية معرض الطفل.

ويضم معرض القاهرة الدولي للكتاب ما يقرب من 600 فعاليات ثقافية في كافة فروع المعرفة، وذلك حسبما أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.