إحالة قاتل عشيق زوجته في البحيرة للمفتي

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سامح عبدالله رئيس المحكمة إحالة أوراق المتهم بقتل عشيق زوجته بمركز أبو المطامير، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة الدور الرابع من الشهر المقبل للنطق بالحكم في القضية.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر مايو 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد العثور على جثة لشخص بمصرف مياه، وعلى الفور توجه ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير، لمكان البلاغ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشخص مطعون عدة طعنات، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير، لكشف غموض الواقعة.

كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها



وكشفت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، صديق المجني عليه، الذي اصطحبه إلى مكان الواقعة بزعم مساعدته في عمله في الصيد، وعند وصولهما لمكان الحادث طعنه عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ثم ألقي بالجثمان في مياه المصرف، وكذا الأداة المستخدمة في الواقعة.

وتمكنت مباحث البحير من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لوجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمجني عليه، وان الهدف من ارتكاب الجريمة، دفاعا عن الشرف.

وخلال جلسة المحاكمة نفت الزوجة وجود علاقة غير شرعية بينها وبين المجني عليه، وأصدرت المحكمة حكمها السابق بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت الأسبوع الرابع من شهر فبراير للنطق بالحكم.