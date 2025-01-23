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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المنيا تستقبل وفدًا هولنديًّا لاستكشاف كنوزها الأثرية

المنيا تستقبل وفودًا
المنيا تستقبل وفودًا عالمية لاستكشاف كنوزها الأثرية
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استقبلت محافظة المنيا وفدًا هولنديًا لزيارة منطقة آثار تل العمارنة، بمركز ديرمواس في إطار الاهتمام العالمي بمواقع المنيا التاريخية بوصفها وجهة سياحية متميزة تضم ثلث آثار مصر.

شملت الزيارة تفقد المعابد والمقابر الملكية التي تعود لعصر الملك إخناتون.

وأعلنت محافظة المنيا أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق الأثرية ودعم الجهود السياحية حيث  تمتلك المحافظة  كنوزًا تاريخية فريدة قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم، ونعمل على تحسين الخدمات السياحية لتقديم تجربة مميزة للزائرين”.

وأشار المحافظة إلى اهتمام الدولة بتطوير القطاع الثقافي والسياحي، حيث تسعى القيادة السياسية إلى استكمال إنشاء المتحف الأتوني بمحافظة المنيا، ليصبح أحد أهم المعالم الثقافية والسياحية التي تروي عصورا من تاريخ مصر الفرعونى والحضارات المختلفة على مر الحقب التاريخية. يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإنشاء وتطوير المتاحف الكبرى، مثل متحف التحرير و متحف ملوى إلى جانب إنشاء المتحف المصري الكبير، لتعزيز مكانة مصر الثقافية عالميًا ودعم السياحة الأثرية.

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تل العمارنة متحف ملوي محافظة المنيا ملوي مركز ديرمواس آثار مصر وفد ا هولندي ا