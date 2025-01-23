جامعة أسيوط تحقق إنجازات ملموسة وتعلن تسجيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي بـ"الصيدلة"

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن تسجيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الصيدلة؛ بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وتعد لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الصيدلة؛ أول لجنة على مستوى الجامعة؛ يتم تسجيلها بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات، والشروط العلمية؛ للحصول على هذا التسجيل، تحت إشراف؛ الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان نبيل فتيح عميدة الكلية، والدكتورة تهاني حسن الفحام الأستاذ بقسم الصيدلانيات ومقررة اللجنة.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ كلية الصيدلة على هذا الإنجاز الجديد، والذي يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها جامعة أسيوط، والتي تأتي في إطار رؤية الجامعة، والتي تضع دعم البحث العلمي في صدارة أولوياتها، وذلك في ضوء الأخلاقيات الجامعية التي تراعي تطبيق نزاهة، وأمانة البحوث العلمية بالجامعة، والحفاظ على الحقوق البحثية، والفكرية، والإنسانية؛ لأطراف العملية البحثية.

وأشار رئيس جامعة أسيوط؛ إلى أن تسجيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الصيدلة؛ بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، والإكلينيكية؛ تعد خطوة مهمة في مسيرة الكلية البحثية، وتؤكد دورها الفاعل؛ في تعزيز البحث العلمي، ومواكبة أحدث التطورات في هذا المجال، بما يتوافق مع القواعد العلمية، والمعايير الأكاديمية الدولية، وذلك من خلال؛ تطبيق الجوانب التنظيمية لأخلاقيات، وقيم البحث العلمي؛ بكافة مستوياته، لجميع البحوث الجارية، والمسجلة أكاديمياً بالكلية، وزيادة الوعي بالقواعد الأخلاقية للبحث العلمي لدى القائمين عليه، والمشاركين فيه بالكلية، والتي تشمل؛ النزاهة، والعدالة، والمصداقية، والمهنية، والحوكمة ، والسرية، والخصوصية، وذلك بما يضمن جودة البحوث الطبية.