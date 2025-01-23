نقيب المحامين يهنئ السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

تقدم الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع ‏المحامين، وإلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة، وذكرى ثورة الخامس والعشرين ‏من يناير.‏

وأكد نقيب المحامين، أن ذكرى ثورة الـ25 من يناير، من المناسبات التاريخية التي نادت بتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري، وأكدت وعى وإرادة الشعب المصرى العظيم فى رسم خريطة مستقبل وطنه.

وأشار الأستاذ عبدالحليم علام، إلى تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان وحماية الجبهة الداخلية، وتضحياتهم إلى جانب رجال القوات المسلحة في سبيل استقرار الوطن وحمايته.