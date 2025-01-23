أوقاف شمال سيناء تعقد 53 ندوة علمية في المساجد حول الإسراء والمعراج

تعقد مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الخميس «53» ندوة علمية بالمساجد الكبرى، بعد صلاة العشاء بجميع مراكز محافظة شمال سيناء، بعنوان: «الإسراء والمعراج .. دروس وعبر»، ضمن برنامج «مجالس العلم والذكر».

وقالت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان اليوم ، إن تنفيذ هذه الندوات يأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف لتنفيذ 3009 ندوات علمية دعوية على مستوى الجمهورية بعنوان: «التربية بالقدوة ضرورة لنشر القيم والأخلاق الفاضلة»، ابتداء من اليوم الخميـس ضمن برنامج «مجالس العلم والذكر»، والحفاظ على الهوية الدينية الأخلاقية السمحة، وسيكون تنفيذ هذه الندوات بمساجد شمال سيناء.

وأضافت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنها قد أنهت المديرية الندوات العلمية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية، التي عقدت في مساجد الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء منذ أسبوعين، وذلك لترشيد الصغار والشباب، وشرح المفهوم الديني البسيط الأخلاقي.