طقس الإسكندرية.. تكاثر للسحب المنخفضة والكثيفة وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الخميس 23 يناير، تقدم بعض السحب المنخفضة والمتوسطة إلى شمال المحافظة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، بنسبة تصل إلى 30%، وذلك تزامنًا مع أرتفاع درجات الحرارة لتسجل 17 درجة مئوية، وتوقعات بانخفاضها خلال تقدم ساعات الليل.

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والكثيفة على شمال سواحل البحر الأبيض المتوسط، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتستمر في تقدمها حتى ساعات الليل، تزمنا مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار أعمال تطهير محطات صرف مياه الأمطار تحنباً لعدم حدوث أي تجمعات للمياه في بعض المناطق، كما نشرت سيارات شفط المياه في الأماكن المتوقعة بها وجود تجمعات.

كما أعلن اللواء محمود نافع مدير شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وقف الاجازات لكافة العاملين والعطلان لحين الانتهاء من التقلبات الجوية التي تمر بها المدينة، مع انتشار فرق الطوارئ بكافة المناطق الحيوية.