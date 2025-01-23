ads
الخميس 23 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعث المستشار  عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ (73) لعيد الشرطة، وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير وجاء نصها كالتالي:

فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية

بمشاعر الإعزاز والتقدير لشخصكم الكريم.. يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس، بأطيب التهاني وأرق الأمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير التي جسدت روح الولاء والانتماء لهذا الوطن، وتزامنت مع الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة، والتي نستعيد معها كل عام تضحيات وبطولات رجال الشرطة البواسل الذين جادوا بأرواحهم الزكية فداءً للوطن الغالي.

ولا يسعني في هذه المناسبة المجيدة إلا أن أتضرع إلى المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية على فخامتكم، وعلى مصرنا العزيزة بالخير والرخاء، وأن يحقق وطننا الغالي مزيدًا من التنمية والاستقرار والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة،وكل عام وفخامتكم بخير.

مجلس الشيوخ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة ثورة الخامس والعشرين من يناير