العمراوي لبتروجت والمصري.. حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري

تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة التاسعة بالموسم رقم 66 للدوري الممتاز بمواجهتين، حيث يستضيف فريق بتروجت نظيره المصري في الرابعة مساء، ويحل الزمالك ضيفاً على مودرن سبورت في تمام السابعة، على ملعب السويس الجديد.

يأمل بتروجت صاحب المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المصري الذي يحتل المركز الخامس برصيد 15 نقاط.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد طاقم حكام المصري وبتروجت، ويدير اللقاء صبحي العمراوي للساحة ومعه عمرو جمعة وأحمد عادل عبد الفتاح كمساعدين وإبراهيم محمد حكماً رابعاً ومحود دسوقي ومحمد الغازي على تقنية الفيديو.

أمام اللقاء الختامي لهذه الجولة الذي يشهده ملعب القاهرة الدولي بيبن فريقي الزمالك ومودرين سبورت، فيُديره الدولي محمود ناجي الدولي (حكماً للساحة) ومعه الدولي يوسف البساطي ومحمد فاروق (مساعدين) ’ أحمد جمال (حكماً رابعاً) ’ محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح (تقنية الفيديو).

يدخل مودرن سبورت (صاحب الأرض) هذا اللقاء وفي رصيده 4 نقاك يحتل بها المركز الثامن عشر والأخير ويطمح تحت قيادة مديره الفني الفرنسي فرانك دوما في تحقيق نتيجة إيجابية يبتعد بها عن قاع الجدول بعد أن دعم صفوفه بعدد من الصفقات في "الميركاتو" الحالي أبرزها علي فوزي ومحمد هلال والتونسي معتز زدام.

أمام الزمالك الذي يحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة فيبحث عن انتصاره الثالث توالياً في الدوري تحت قيادة المخضرم كريستيان جروس وذلك من أجل انتزاع الصدارة مستغلاً تعثر الأهلي أمس أمام فاركو.