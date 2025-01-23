الهلال الأحمر المصري: إرسال 100 شاحنة مساعدات لمعبر كرم أبو سالم لادخالها غزة

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء إن الهلال الأحمر أرسل اليوم الخميس 100 شاحنة مساعدات أنسانية الي معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها الي قطاع غزة طبقا لألية العبور المتفق عليها في صفقة التهدئة من بينها 20 شاحنة وقود بينما تم إرسال أمس الاربعاء 300 شاحنة مساعدات لمعبر كرم أبو سالم .

وأضاف زايد أن إجمالي الشاحنات التي عبرت الي قطاع غزة منذ بداية التهدئة حتي اليوم 1400 شاحنة مساعدات إنسانية من بينها 70 شاحنة وقود تم إدخالها الي قطاع غزة

وقال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إن قدرات المحافظة تفوق إرسال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن المحافظة شكّلت خلية أزمة بأوامر من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ كانت تعمل يوميًا لجمع المعلومات التي تخص القطاع، وتُجهز لإدخال المساعدات الإنسانية.

وتابع المحافظ «كان هناك توقع للمرحلة المقبلة، وتم وضع خطة دقيقة تشمل كل القطاعات والوزارات المعنية، ولذلك لم نواجه أية معوقات أثناء دخول المساعدات واستقبال الجرحى».

وأوضح أن «التخطيط كان مبنيًا على أسس علمية لكيفية التعامل مع المرحلة المقبلة»، لافتًا إلى أنه تضمن توفير الأطباء بمختلف التخصصات للتعامل مع جرحى غزة.

وأكد أن الأدوية والمستلزمات الطبية متاحة الآن في المستشفيات، كما أن هناك جزءًا منها في المخازن وآخر بالثلاجات، مختتمًا: «نحن على اتصال بكل المستشفيات لاستقبال الجرحى في المحافظة والعمق المصري، والأمور تسير على قدم وساق».