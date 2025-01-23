رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب برقية تهنئة، إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ (٧٣) لعيد الشرطة، وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وجاء نص برقية التهنئة: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم وبعد، سيبقى يوم الخامس والعشرين من يناير في تاريخ مصر رمزاً للعزة والكفاح الوطني؛ فهو اليوم يستدعي فيه المصريون تضحيات أبنائهم من رجال الشرطة، الذين قدموا على أرض الإسماعيلية - منذ ٧٣ عاماً - أروع الأمثلة في البسالة والشجاعة والصمود دفاعاً عن كرامة الوطن".

وتابع المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب: "ولازالت شرطتنا الوطنية تواصل العطاء، وتجود بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على سلامة الوطن ومقدرات الشعب وأمنه واستقراره؛ إيماناً منها بأن حماية أمن مصر وشعبها؛ غاية عليا لا تسمو فوقها غاية".

واختتم رئيس مجلس النواب: " وبهذه المناسبة المجيدة، أتقدم باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب لفخامتكم ولشعب مصر العظيم بخالص التهنئة، داعين المولى -عز وجل- أن يسدد خطاكم نحو التقدم والبناء، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية على شعب مصر العظيم بالخير والأمان".

حفظ الله مصر عزيزة أبية، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.