لجنة الشباب بـ«القومي للمرأة» تعقد اجتماعها الأول بمقر المجلس

عقدت لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الأول برئاسة عهود وافي عضوة المجلس ومقررة لجنة الشباب، وبحضور كلٍ من دينا حسين ، حاتم متولي المقررين المناوبين للجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور اعضاء وعضوات اللجنة.

وأعربت عهود وافي عن شكرها وتقديرها للمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وسعادتها بتشكيل المجلس الجديد.

وخلال الاجتماع تم عرض جهود اللجنة من خلال الأنشطة التي نفذتها خلال الفترة الماضية،، ومنها برامج " هي تقود" و"دوري القادة" و"قادة المناخ" و"بنان" .

كما تم التطرق إلى خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وفقا للأهداف الموضوعة التي ستعمل عليها اللجنة من خلال العديد من الأنشطة.