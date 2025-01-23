حلوان تتصدر التصفيات النهائية في مهرجان إبداع 13 لشباب الجامعات

حققت جامعة حلوان نجاحات كبيرة في مهرجان إبداع الموسم 13 لشباب الجامعات، المقام من 8 إلى 15 فبراير 2025 بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.

وشهدت المنافسات مشاركة 41 جامعة ومعهد، وتمكنت جامعة حلوان من التألق والتصدر في العديد من المجالات الإبداعية.

وتأتي هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وقد برز طلاب الجامعة في مجالات متنوعة شملت التأليف المسرحي والشعر والمسرح العامي والإنشاد الفردي.

وفي التصفيات النهائية لمهرجان إبداع 13، حققت جامعة حلوان تميزًا لافتًا عبر مجموعة متنوعة من المواهب الطلابية، في مجال التأليف المسرحي، تألقت الطالبة اشرقت أحمد محمود بعملها "بذور تحت الأنقاض"، بينما برزت سلسبيل أحمد سمير في مجال شعر الفسحة بعمل "أوسيللاتوريا".

وفي مجال الشعر الشعبي، تأهل أحمد مصطفى عبد الوهاب بعمل "شوق بضرب"، وقدمت رفيدة محمد عطية عملها "تاج على هام الكرام"، أما في مجال المسرح العامي، فقد تميز أحمد عبد الناصر دسوقي بعمل "مخالب الساعة"، والطالب محمد فتحي محمد بعمل "بلى ريقى".

وفي مجال الإنشاد، حقق أحمد عادل حنفي تأهلًا متميزًا في الإنشاد الفردي. كما نجحت الجامعة في التأهل الجماعي لمجالات الموسيقى والكورال لغير المتخصصين، بالإضافة إلى مجال الإنشاد الجماعي.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة على أهمية دعم المواهب الطلابية وتوفير كافة سبل التشجيع والرعاية للمبدعين، لافتا إلى أن هذه النجاحات تؤكد قدرة طلابنا على التميز والإبداع في مختلف المجالات الفنية والأدبية.