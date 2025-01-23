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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

امتحانات مادتي الإنجليزي والدين لطلاب الإعدادية بشمال سيناء بدون مشكلات أو شكاوي

حمزه رضوان وكيل تعليم
حمزه رضوان وكيل تعليم شمال سيناء
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قال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزه رضوان إن غرفة عمليات المديرية المخصصة لمتابعة امتحانات اليوم لطلاب الشهادة الاعدادية لم تتلق أي شكاوي أو مشكلات تتعلق بامتحانات مادتي الإنجليزي والدين وتسير الامتحانات بشكل طبيعي؛ حيث يؤدي طلبة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء، اليوم الخميس، امتحان مادة اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى، والتربية الدينية في الفترة الثانية.

وقال حمزة رضوان، مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية 10 آلاف و436 طالبا وطالبة في 92 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية الستة.

وأشار «رضوان» إلى تأمين مركز الامتحانات واللجان الامتحانية وتوقيع بروتوكولات تعاون مع مختلف الجهات لضمان انتظام العملية الامتحانية.

ووجه «رضوان» بالالتزام بالضوابط العامة للامتحانات وعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للطلاب والملاحظين.

ويشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لإتمام مرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» بدأت السبت الماضي وتختتم اليوم الخميس.

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