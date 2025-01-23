موعد أول ظهور رسمي لعمر مرموش مع مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد رسميًّا مع النجم المصري عمر مرموش، قادمًا من نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي صور وفيديوهات لتقديم نجم منتخب مصر عمر مرموش بقميص النادي السماوي بعد التعاقد معه رسميا.

أول مباراة لعمر مرموش مع مانشستر سيتي

وبعد إعلان مانشستر سيتي رسميا عن صفقة عمر مرموش سيكون النجم المصري جاهز للمشاركة في المباريات مع السيتي بداية من مباراة تشيلسي المقبلة.

وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي يوم السبت المقبل في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون مشاركة عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في يد المدير الفني للفريق بيب جوارديولا.

تصريحات عمر مرموش

أعرب النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الجديد عن سعادته بالانضمام إلى صفوف فريقه الجديد بعد أن تم التوقيع لمدة 4 سنوات ونصف بشكل رسمي اليوم الخميس.

وقال عمر مرموش في مقابلة مع موقع مانشستر سيتي: التوقيع مع مانشستر سيتي أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور مذهل. أنا سعيد للغاية، وعائلتي فخورة جدًا، ونحن جميعًا سعداء جدًا بالتواجد هنا في مانشستر.

وأضاف عمر مرموش: بفضل بيب جوارديولا وطاقمه الفني والمرافق العالمية هنا، يتمتع اللاعبون بكل ما يحتاجون إليه لتحسين أدائهم وكان هذا أمرًا مغريًا بالنسبة لي عندما أتيحت لي الفرصة للقدوم إلى هنا.

وتابع: ولا أستطيع أن أنكر أنني أريد الفوز بالبطولات أيضًا ولقد كان مانشستر سيتي النادي الأكثر نجاحًا في إنجلترا لسنوات عديدة، لذا أعلم أنني انضممت إلى بيئة وثقافة فائزة وأريد أن أتعلم من الطاقم وزملائي في الفريق، وأريد أن أصبح عضوًا قيمًا في هذا الفريق الفائز.

وشدد مرموش: أنا أتطلع حقًا إلى الانطلاق ومقابلة اللاعبين الآخرين وإظهار ما يمكنني فعله لجماهير مانشستر سيتي.