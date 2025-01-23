انقطاع المياه عن منطقة الإبراهيمية وسط الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية في بيان لها منذ قليل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وجود كسر مفاجئ في منطقة الإبراهيمية، وسط الإسكندرية.

وحذرت محافظة الإسكندرية المواطنين من وجود كسر مفاجئ بالموقع 81 شارع طيبة الإبراهيمية مما سيؤدى إلى ضعف وانقطاع المياه عن منطقة الإبراهيمية شارع بورسعيد حتى الترام، وذلك يوم الخميس 23 يناير.

وأكد البيان على عودة المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، وسوف يتم استقبال الشكاوى الخاصة بالمواطنين في حالة وجود أي مشكلة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح من خلال الخط الساخن للشركة 125.