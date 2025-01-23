ads
الخميس 23 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انقطاع المياه عن منطقة الإبراهيمية وسط الإسكندرية

انقطاع المياه
انقطاع المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت محافظة الإسكندرية في بيان لها منذ قليل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وجود كسر مفاجئ في منطقة الإبراهيمية، وسط الإسكندرية.

وحذرت محافظة الإسكندرية المواطنين من وجود كسر مفاجئ بالموقع 81 شارع طيبة الإبراهيمية مما سيؤدى إلى ضعف وانقطاع المياه عن منطقة الإبراهيمية شارع بورسعيد حتى الترام، وذلك يوم الخميس 23 يناير.

وأكد البيان على عودة المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، وسوف يتم استقبال الشكاوى الخاصة بالمواطنين في حالة وجود أي مشكلة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح من خلال الخط الساخن للشركة 125.

الخط الساخن انقطاع المياه شارع بور سعيد شكاوى كسر مفاجئ محافظة الاسكندرية وسط الإسكندرية مياه يوم الخميس صيانة