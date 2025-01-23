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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يجبر عددًا من مواطني مخيم جنين على مغادرته

جنين
جنين
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أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من مواطني مخيم جنين على مغادرته تحت تهديد السلاح والقصف، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، إن النازحين هم من كبار السن والنساء والأطفال، وإن قوات الاحتلال أجبرتهم على إخلاء منازلهم بالقوة وتحت تهديد السلاح، كما أجبرتهم على أن يسلكوا طرقًا صعبة دمرتها جرافات الاحتلال، للوصول إلى دوار العودة باتجاه وادي برقين، ومن هناك يتم نقلهم بمركبات المواطنين.

وأكدت أن جنود الاحتلال منعوا الطواقم الصحفية من استكمال التغطية في شارع واد برقين على أطراف مخيم جنين، وطالبتهم بالابتعاد عن المكان.

وفي سياق متصل.. أصيب مسن (70 عاما) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين، ونُقل إلى المستشفى.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها مخلّفا، حتى الآن 12 شهيدا بعد استشهاد شابين في بلدة برقين غرب المدينة، ودمارا هائلا في البنية التحتية.
 

الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين