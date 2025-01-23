"تضامن المنيا" توزع 950 بطانية على الأولى بالرعاية بالعدوة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، توزيع 950 بطانية على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية بقرى كفر المغربى وكفر عبد الخالق وبنى وركان والفلاح وقصر لملوم بمركز العدوة فى محافظة المنيا.

وجاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنيا وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص بلنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، أن عملية توزيع البطاطين والألحفة تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع البطاطين يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة المنيا من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

وأشاد بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة المنيا بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بأنحاء المحافظة.

وأضاف أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

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