رئيس "الأسقفية" يهنئ السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير

هنأ رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع المصريين بمناسبة عيد الشرطة الثالت والسبعين والذكرى الرابعة عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة.

وأشاد رئيس الأساقفة بالدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الوطن وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى أنهم نموذج مشرف للتفاني والعطاء.

وأضاف رئيس الأساقفة: أن ذكرى ثورة الخامس و العشرين من يناير تجسد تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل يسوده العدل والحرية، وأن هذه الذكرى تبقى علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث أنها تعبر عن وحدة الشعب وإصراره على تحقيق أهدافه.

واختتم رئيس الأساقفة مصلياً: أن يديم الله على مصر أمنها واستقرارها، داعياً جميع المصريين إلى الوحدة والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لأجيالنا القادمة.