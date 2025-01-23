الكويت تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة الذي تسبب في سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ونزوح عدد كبير من العائلات.

وأكدت الوزارة، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخرقه لقرارات الشرعية الدولية دون محاسبة يشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.