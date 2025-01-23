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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة

مدينة جنين
مدينة جنين
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أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة الذي تسبب في سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ونزوح عدد كبير من العائلات.

وأكدت الوزارة، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخرقه لقرارات الشرعية الدولية دون محاسبة يشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين وزارة الخارجية الكويتية