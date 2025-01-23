مانشستر سيتي يكشف تفاصيل التعاقد مع «مرموش»

أصبح الدولي المصري عمر مرموش أغلى لاعب إفريقي في التاريخ، وذلك بعد انتقاله رسميًا لمانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق لضم مرموش البالغ من العمر 25 عامًا من فرانكفورت مقابل 75 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية.

وسيكون مرموش ثالث صفقة كبيرة يبرمها مانشستر سيتي في انتقالات يناير، إلى جانب عبد القادر خوسانوف من لانس والشاب فيكتور ريس من بالميراس.

وكان قد أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية "الميركاتو الشتوي".

وظهر عمر مرمومش وهو يرتدي القميص رقم 7 مع ناديه الجديد مانشستر سيتي.

تفاصيل التعاقد مع عمر مرموش

وكشف الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، عن تفاصيل التعاقد مع مرموش، "عقد المهاجم المصري صاحب الـ 25 عاما لمدة أربع سنوات ونصف، أي سيبقى في الاتحاد حتى صيف 2029".

وأضاف الموقع الرسمي للنادي: "يعد مرموش أحد أكثر المهاجمين الشباب المطلوبين في أوروبا، كما أنه قادر على اللعب على أي من الجناحين الهجوميين، خاض 35 مباراة دولية حتى الآن، وقد لعب لأول مرة في مصر عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا في 2016 مع وادي دجلة".

واستكمل موقع النادي: "حافظ اللاعب المصري على هذا التأثير الرائع حتى الآن طوال موسم 2024/25، حيث قبل الانضمام إلى السيتي، سجل مرموش 19 هدفًا من 25 مباراة فقط مع فرانكفورت إلى جانب 12 تمريرة حاسمة".