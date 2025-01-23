ads
الخميس 23 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حزنًا على وفاة زوجته.. مسن ينهي حياته قفزًا من الطابق العاشر بالدقي

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أنهى مسن في عقده السادس حياته قفزًا من الطابق العاشر لمروره بحالة اكتئاب عقب وفاة زوجته بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة مهندس بالمعاش في عقده السادس وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته لمروره بحالة اكتئاب عقب وفاة زوجته، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية الطابق العاشر العثور على جثة النيابة العامة انهاء حياته سقوط شخص مديرية امن الجيزة قسم شرطة الدقي بركة من الدماء