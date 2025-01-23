حزنًا على وفاة زوجته.. مسن ينهي حياته قفزًا من الطابق العاشر بالدقي

أنهى مسن في عقده السادس حياته قفزًا من الطابق العاشر لمروره بحالة اكتئاب عقب وفاة زوجته بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة مهندس بالمعاش في عقده السادس وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته لمروره بحالة اكتئاب عقب وفاة زوجته، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.