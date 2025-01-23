ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمنتجع للتزلج شمال تركيا إلى 78 قتيلًا

أكدت وزارة العدل التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في فندق بمنتجع للتزلج في محافظة "بولو" شمال البلاد إلى 78 قتيلا.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس، إن أعمال التعرف على هويات الضحايا قد انتهت.

من جانبه.. أكد رئيس غرفة الهندسة المعمارية في أنقرة "ديريا باسيلماز" الذي زار الموقع أن المبنى كان به درج واحد فقط يعمل كمخرج طوارئ ولم يكن "متوافقا مع المعايير".

وتم القبض على 11 شخصا بينهم نائب رئيس بلدية بولو ورئيس الإطفاء في المدينة ومالك فندق "جراند كارتال" ومديره العام ومسئول الكهرباء، منذ اول أمس الثلاثاء كجزء من تحقيق تجريه السلطات.

وكان تقرير سابق أصدره مساء امس الأربعاء مكتب المدعي العام في بولو عاصمة الولاية التي وقعت فيها الكارثة، أشار إلى أن عدد القتلى بلغ 78 شخصا.

وتضاعفت اتهامات الإهمال منذ ذلك الحين وأشار الناجون والخبراء إلى أن نظام إنذار الحريق في الفندق المكون من 12 طابقا لم يكن يعمل.

