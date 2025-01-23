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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل الشباب والرياضة بشمال سيناء يكرم منسقي «بداية»

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء يكرم منسقي مبادرة بدا
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كرم اليوم الخميس، ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، منسقي مبادرة "بداية" بالادارت الفرعية والمركزية بالمحافظة، من خلال الادارة الاستراتيجية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تهدف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.

وقال عبد الوهاب، أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان، تهدف إلى خلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية من أجل تقديم مواطن صحيح، متعلم، متمكن، قادر، واعي، مثقف وخلوق للمجتمع، كما صعدت ادراة تنميه النشء بالادرات المركزيه، وإدراة العريش بالادرات الفرعية.

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى، وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، وتتمثل أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى".

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