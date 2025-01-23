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الخميس 23 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان التربية الدينية

أحد لجان الشهادة
أحد لجان الشهادة الإعدادية
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انطلق منذ قليل، امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الشهادة الإعدادية في القاهرة والذي يستمر لمدة ساعة ونصف.

ويختتم طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأدى الطلاب اليوم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، في الفترة الأولى، كما يؤدون امتحان مادة التربية الدينية الذي كان مقررا عقده الإثنين 20 يناير، في الفترة الثانية، إلا أنه تم تأجيله لوجود خطأ فني بحسب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة. 

وذكرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن 211، 342 طالبًا وطالبة سيخوضون الامتحانات في 722 لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة. 

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