طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان التربية الدينية

انطلق منذ قليل، امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الشهادة الإعدادية في القاهرة والذي يستمر لمدة ساعة ونصف.

ويختتم طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأدى الطلاب اليوم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، في الفترة الأولى، كما يؤدون امتحان مادة التربية الدينية الذي كان مقررا عقده الإثنين 20 يناير، في الفترة الثانية، إلا أنه تم تأجيله لوجود خطأ فني بحسب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وذكرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن 211، 342 طالبًا وطالبة سيخوضون الامتحانات في 722 لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.