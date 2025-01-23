محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات ندوة المعاملات الخاصة لمحصول القمح

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، فعاليات ندوة «المعاملات الخاصة لمحصول القمح» التي نظمتها محطة البحوث الزراعية بسخا، للتعرف على الأصناف الموصى بها في شمال الدلتا، لتحسين إنتاجية محصول القمح وتحقيق مردود اقتصادي للمزارعين، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أبو اليزيد، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية تبادل المعرفة بين الخبراء والمزارعين حول أفضل الأساليب الزراعية، لتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وتعزيز سبل العيش وزيادة العوائد الاقتصادية للمزارعين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن الدولة تقدم دعمًا مستمرًا للمزارعين من خلال البرامج التدريبية والإرشادية، بهدف تحسين الأداء الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

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