ads
الخميس 23 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

تعرف على جناح الكتب المخفضة قبل الافتتاح الرسمي للمعرض| صور

جناح الكتب المخفضة
جناح الكتب المخفضة بمعرض الكتاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رصدت كاميرا "البوابة نيوز" جناح الكتب المخفضة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56، والتي من المقرر انطلاقها بعد قليل من اليوم 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير.

ولأول مرة تقرر الهيئة المصرية العامة للكتاب تنفيذ جناح خاص للكتب المخفضة، من إصداراتها، وباقي قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، تبدأ أسعارها من 5 جنيهات للكتاب الواحد.

وتضمن الأعمال في الجناح المخفض عددا من كتب التراث وكذلك الإصدارات المميزة التي كانت قد أصدرتها في أوقات سابقة حيث يشهد الجناح إقبالا من الزوار.

يُقام المعرض تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، ويوفر هذه المساحة التى من المتوقع أن تحظى بإقبال كبير، ويضم الجناح مئات العناوين فى كل فروع المعرفة، بأسعار مخفضة لجمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

لا يتوفر وصف.
لا يتوفر وصف.
لا يتوفر وصف.
لا يتوفر وصف.
لا يتوفر وصف.
لا يتوفر وصف.
لا يتوفر وصف.
جناح الكتب المخفضة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ56 لهيئة المصرية العامة للكتاب ت قطاعات وزارة الثقافة اقرأ في البدء كان الكلمة مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس