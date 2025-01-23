تعرف على جناح الكتب المخفضة قبل الافتتاح الرسمي للمعرض| صور

رصدت كاميرا "البوابة نيوز" جناح الكتب المخفضة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56، والتي من المقرر انطلاقها بعد قليل من اليوم 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير.

ولأول مرة تقرر الهيئة المصرية العامة للكتاب تنفيذ جناح خاص للكتب المخفضة، من إصداراتها، وباقي قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، تبدأ أسعارها من 5 جنيهات للكتاب الواحد.

وتضمن الأعمال في الجناح المخفض عددا من كتب التراث وكذلك الإصدارات المميزة التي كانت قد أصدرتها في أوقات سابقة حيث يشهد الجناح إقبالا من الزوار.

يُقام المعرض تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، ويوفر هذه المساحة التى من المتوقع أن تحظى بإقبال كبير، ويضم الجناح مئات العناوين فى كل فروع المعرفة، بأسعار مخفضة لجمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.