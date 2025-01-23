ولي العهد السعودي يكشف عن رغبة بلاده في استثمار 600 مليار دولار بأمريكا

أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف خلاله عن رغبة بلاده في استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء السعودية "واس".

ونقل محمد بن سلمان، خلال الاتصال تهنئة خادم الحرمين الشريفين وتهنئته لترامب بمناسبة أداء اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة، وتمنياتهما للشعب الأمريكي بالتقدم والازدهار بقيادة ترامب.

وجرى خلال الاتصال مناقشة سبل التعاون بين السعودية والولايات المتحدة لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.

كما تناول الاتصال بحث تعزيز العلاقات الثنائية في شتي المجالات، حيث أشار ولي العهد السعودي إلى قدرة إدارة ترامب بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى السعودية للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار، مشددا علي رغبة بلاده في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.

من جانبه، عبر ترامب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد السعودي على تهنئتهما، مؤكدًا حرصه على العمل مع السعودية على كل ما من شأنه خدمة مصالحهما المشتركة.