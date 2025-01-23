أكدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية اختتمت اليوم بأداء الطلاب امتحان مادة العلوم فترة واحدة لمدة ساعتين فقط، وسط أجواء هادئة يسودها الانضباط والالتزام.

وأوضحت وكيل تعليم مطروح أنها اطمأنت من رؤساء اللجان على تنفيذ كل التعليمات التى تم التوجيه بها والخاصة باستلام أوراق الأسئلة، وذلك اتخاذ كافة الإجراءات قبل عملية بدء فتح مظاريف الأسئلة.

وأكدت نادية فتحي وكيل الوزارة، أن امتحان مادة العلوم جاء مسكا لختام امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن الأسئلة جاءت واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

واطمأنت مدير المديرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية على انضباط العملية الامتحانية من كافة المشاركين في ١٢٣ لجنة امتحانية مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة ولم ترد أي شكوي بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وقدمت مدير المديرية الشكر لكافة المشاركين بأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية باللجان الامتحانية ومديري الإدارات التعليمية وأعضاء غرف العمليات تقديرا للجهد المتميز والإخلاص والتفاني في العمل والوصول بالعملية الامتحانية إلى بر الأمان.

وقدمت الشكر إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام ورئيس المطبعة السرية والفريق المعاون له بالمطبعة، ومدير إدارة الأمن بتعليم مطروح، ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة، ومركز توزيع الأسئلة رئيسًا وأعضاء؛ تقديرا لتحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم وعرفانا بالأمانة المهنية والمصداقية والإخلاص والتفاني في العمل والتي تحلوا بها على مدار الفترة الماضية والتي أسهمت في تحقيق منظومة امتحانية متكاملة نالت إشادة السلطة المختصة الممثلة في اللواء خالد شعيب قائد الإقليم.

مدير تعليم مطروح تشكر المشاركين بأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

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